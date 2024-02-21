В течение последних двух месяцев рейтинг поддержки Зеленского в украинском обществе резко уменьшился. Украинские социологи связывают данный факт с непопулярными решениями власти и нарастающей усталостью общества от боевых действий в целом. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

По данным сотрудников Киевского международного института социологии (КМИС), в декабре 2023 года 54% украинцев считало, что страна развивается в правильном направлении, а в феврале 2024 года таких людей стало уже 44%. При этом доля разочарованных текущим положением дел в стране людей выросла с 32 до 46% в среднем по стране. Очень примечательный факт – данный показатель в западных регионах Украины равен 55%.

Личный рейтинг одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского упал в феврале до 64%. Примечательно, что в украинском обществе большей популярностью пользуются бывший главком ВСУ Валерий Залужный с рейтингом в 94% и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России) с рейтингом в 66%.