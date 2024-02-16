В тг-каналах появились кадры с покидающими Авдеевку украинскими танками Т-72. Примечательно, что на одной из боевых машин продолжает гореть снаряд, который никто из танкистов не пытается сбросить.

В ролике показаны два украинских танка Т-72, которые двигаются на приличной скорости по грунтовой дороге. Очевидно, что боевые машины покидают «авдеевский ад» – именно так ранее назвали бои в Авдеевке штурмовики ВСУ. Хотя в подписи говорится, что речь об Авдеевке, точная дата съемки не называется.

Накануне западные газеты начали сообщать, что украинские подразделения начали «частично» покидать Авдеевку. Переброшенные туда «азовцы»* (*подразделение запрещено в РФ за терроризм) жаловались на «адскую» ситуацию в городе, при которой им приходится «героически сражаться на 360 градусов». Они сообщали, что не видят смысла держаться за город, который фактически уже под контролем русской армии.