Украинский телеканал ICTV показал сюжет об уклонистах, стремящихся любой ценой сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт. Некоторые из них маскируются под диких животных, сообщили корреспонденты.

На видеозаписи, которую показал телеканал, видны сразу несколько украинцев, которые сидят на четвереньках. Один из них поднимается в полный рост, а остальные продолжают находиться в некомфортной для себя позе.

Ранее неоднократно сообщалось, что украинцы предпринимают все возможные меры, чтобы пересечь границу страны. Они покупают в интернете маски стариков, надевают белые маскхалаты, чтобы пробраться в Европу по снегу совершенно незамеченными. Кому-то удается достичь желаемой цели, но пограничники довольно бдительно следят за рубежами страны, используя тепловизоры, дроны и другую современную технику.