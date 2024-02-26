Пленный ВСУ Дмитрий Дядчук неделю прятался в заброшенном доме в Авдеевке, чтобы его не застрелили свои же сослуживцы. Он рассказал, что попал в город за неделю до окончательного штурма ВС РФ и отступления украинских войск.

Боец вместе со своим подразделением попал под обстрел и оказался единственным выжившим. Не зная местности и не имея рации для связи, он наугад попытался выйти к позициям ВСУ. Однако оттуда его встретили стрельбой. Дядчуку ничего не оставалось, как спрятаться в заброшенном доме и сидеть там, ожидая прихода российских войск, передает РИА Новости.

В распоряжении бойца была лишь пятилитровая баклажка воды. В последние дни не осталось и ее, вода банально замерзла. Еды не было совсем. Когда пришли подразделения ВС РФ, военнослужащий просто сдался, не пытаясь оказывать сопротивление. Его никто не бил и не издевался. Напротив, врач обработал его сквозную рану и отметил, что никакой угрозы здоровью и жизни нет.

Дядчук высказал мнение, что его сослуживцы тоже сдались бы в плен, если бы у них были на это шансы. Но многие погибли из-за несвоевременного приказа об отступлении и неграмотных действий командования.