Командиры ВСУ наплевательски относятся к личному составу, это для них всего лишь расходный материал, заявил один из военнослужащих украинской армии, попавший в плен. Видео с ним опубликовало Минобороны РФ.

Он отметил, что мобилизация проводится принудительно, что вызывает противление украинским властям, снижает боевой дух и провоцирует желание дезертировать еще до попадания на фронт.

Кроме того, бойцов ВСУ бросают в мясные штурмы, прекрасно понимая, что большинство из них не выживет. Причем никакого военного смысла в этих атаках нет.

«Отстреливаться нечем. Куча «двухсотых», куча «трёхсотых»… Это просто самоубийство, не идите сюда», — призвал военнопленный украинцев.

На самом деле не идти на фронт довольно сложно, так как украинские военкоматы (ТЦК) устроили настоящую охоту на людей. Они отлавливают мужчин в общественном транспорте или просто на улице, сразу же отправляя их в зону боевых действий без какой-либо подготовки.