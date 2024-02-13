И.о. главы Конституционного суда Украины С. Головатый включил в декларацию о доходах персональный храм. Информация выложена в открытом доступе на сайте Единого госреестра деклараций.

В декларацию Головатый вписал персональный раскольнический храм УПЦ Киевского патриархата. Церковь находится в Черкасской области, в поселке Ольшана. Площадь церкви – чуть больше двухсот «квадратов». Из документов следует, что судья купил церковь летом 2010 года.

По декларации нельзя проследить кадастровый номер церкви. Однако Союз православных журналистов считает, что судья купил Покровскую церковь. Батюшкой в ней служит Александр Барей, который в 2016 году пригласил экстрасенсов для борьбы с УПЦ.

Ранее местные издания писали, что год назад Головатого признали виновным в получении взятки. По коррупционному обвинению он заплатил штраф.