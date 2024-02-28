Украинская армия продолжит оставлять города и поселки, потому что Запад медлит с оружейными поставками. Такую уверенность выразил уволившийся из ВСУ сержант Ю. Гудыменко.

На ютуб-канале «Сейчас» украинский военный предупредил, что ВСУ будут «вынуждены отходить» по двум причинам. Первая – если Запад не поменяет позицию и не начнет поддерживать украинские войска современными образцами вооружения. Вторая – если мобилизация по-прежнему будет «буксовать». Сержант ВСУ заверил, что русские продолжат наступать, поэтому нужно этому «как-то противостоять».

Одной из крупнейших побед российской армии в феврале стало освобождение Авдеевки, бои за которую шли не один месяц. На конференции в Мюнхене украинский президент В. Зеленский пожаловался, что отдать Авдеевку пришлось из-за нехватки оружия. При этом российские бойцы при зачистке Авдеевки показывали внушительные арсеналы брошенного украинцами оружия, в том числе западного производства.