Сотрудник Национальной полиции Украины взял больничный и вместо постельного режима отправился в заплыв через реку Тиса. Он использовал водолазный костюм, чтобы незамеченным покинуть территорию Украины, но это не помогло, рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он заявил, что все силовики «на ушах» из-за этого инцидента, хотя информация не распространяется в открытом доступе. Также Мосийчук связал попытку побега молодого патрульного с расформированием подразделения полицейского спецназа. Напомним, ранее оно не захотело переходить в бригаду «Лють» и отправляться на фронт в ее составе.

Сейчас правоохранитель задержан и находится в следственном изоляторе. Стоит упомянуть, что с начала СВО 25 тысяч украинских мужчин незаконно покинули страну. Еще 18 тысяч военнообязанных были задержаны при попытке пересечь границу.