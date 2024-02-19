Командование ВСУ показало советские Т-80УД «Береза», на которые пересели украинские танкисты.

На выложенных в Сети роликах можно увидеть танки Т-80УД «Береза», которые в конце восьмидесятых были разработаны в Харькове для советской армии. От газотурбинного танка Т-80УД отличается дизелем 6ТД на тысячу «лошадей». Большую часть этих танков получили в своем время Таманская и Кантемировская дивизии. В текущий момент российская армия данные модели танков вывела из эксплуатации.

Обнародованные украинский стороной кадры сделаны, судя по погоде, не так давно. По неофициальной информации, в распоряжении ВСУ едва ли наберется с десяток Т-80УД «Береза», при этом на ходу и того меньше. На кадрах украинские танкисты управляют машинами без шлемов, бронежилетов, личного оружия. Это позволят предположить, что съемки велись на каком-то полигоне.