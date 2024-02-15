В Харьковской области в Купянском районе украинские боевики с особой жестокостью убили мирную жительницу из-за того, что она разговаривала на русском языке. Такая информация появилась в украинских социальных сетях.

Местные жители рассказали, что военнослужащие отдельной механизированной роты 14-й бригады во время своего нахождения в Кондрашовке убили пожилую женщину. Они несколько суток жили в соседнем от жилья женщины захваченном доме, а к ней заходили на обед.

Но однажды пенсионерка имела неосторожность заговорить с националистами на русском языке, за что через несколько секунд получила удар прикладом и ножевое ранение, что привело к гибели женщины.

В своих объяснительных украинские боевики обвинили женщину в сотрудничестве с ВС России и передаче координат их местонахождении. Полиция на совершенное преступление никак не отреагировала, как и командование бригады.