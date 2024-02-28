Главное управление разведки при Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке «Майдана-3» в Киеве. Он якобы должен начаться в период с марта по май 2024 года с целью свержения действующей власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Первые конфликты, по данным комитета разведки при офисе главы государства, произойдут в ближайшее время. Затем ситуация будет обостряться по нарастающей, чтобы сорвать мобилизацию и к 20 мая объявить Зеленского нелегитимным.

К первой половине лета, сообщает разведка, ситуация раскачается еще больше из-за противоречий между военным и политическим руководством.

Данное заявление появилось на фоне подготовки Киевом драконовского законопроекта о тотальной мобилизации, включающего ограничения в правах для «уклонистов». Власти Украины хорошо понимают, что этот закон всколыхнет народ и вполне может стать причиной протестов. Поэтому они заранее пытаются все свалить на Россию, а также намекнуть всем потенциальным участникам «Майдана», что их попытаются сделать предателями.