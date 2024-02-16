Украинская певица Ирина Билык была крайне возмущена исполнением композиции «Снег» Филиппом Киркоровым для российских военнослужащих в госпитале в ДНР. Билык является автором и исполнителем песни «Снег». Но данную композицию еще в дружественные времена она исполняла не только сольно, но и с Филиппом Киркоровым.

Свое негодование украинская артистка высказала в социальных сетях. Она жестко раскритиковала Киркорова, обозвав артиста «гением срама и наготы». Кроме того Билык обвинила «поп-короля» в «продаже души дьяволу» из-за его поддержки российских военнослужащих и посещения госпиталя в Горловке (Донецкая Народная Республика).

Ирина Билык активно поддерживает ВСУ, собирает донаты для украинских боевиков и даже неоднократно скандировала нацистские лозунги. Она яро высказывалась в негативном свете в отношении проведения российской армией спецоперации на Украине.

Ранее в Сети появилось видео выступления Филиппа Киркорова в больнице в Горловке перед раненными российскими военнослужащими.