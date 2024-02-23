Украинец придумал оригинальный способ избежать мобилизации в ВСУ. После получения повестки он пришел в военкомат точно в назначенное время, но после употребления солидной дозы алкогольных напитков.

Законодательство запрещает ТЦК отправлять в войска нетрезвых граждан, поэтому украинцу назначили новую дату. Он явился даже раньше, но опять изрядно выпил перед визитом к военкому. Кроме того, он заявил, что не хочет служить в украинской армии.

Территориальный центр комплектования передал дело в суд вместе с письменным отказом проходить службу, написанным гражданином.

Украинец на суде предъявил положительную характеристику, искренне раскаялся и в целом вел себя предельно корректно. Это позволило добиться решения суда, отменяющего приказ о мобилизации гражданина.