Испанское издание El Mundo опубликовало статью, автор которой утверждает, что после отставки Валерия Залужного украинцы поделились на два лагеря: тех, кто считает уход Залужного с должности главкома ВСУ ошибкой, и тех, кто верит, что с новым главкомом украинская армия начнет «какое-то» движение, прежде чем конфликт окажется заморожен.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского. До этого Сырский являлся командующим сухопутными войсками украинской армии.

Еще осенью 2023 года ряд зарубежных средств массовой информации и некоторые украинские издания писали, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным существуют непримиримые разногласия. Так, журналист американского издания The Washington Post заявил, что Залужный станет угрозой для Зеленского, если решится на политическую карьеру.