В Сети опубликована видеозапись бегства боевиков ВСУ из Авдеевки по одной из последних грунтовых дорог, не заблокированных российскими войсками.

На кадрах видно, что военнослужащие противника оседлали нидерландский броневик YPR-765 и на максимальной скорости удирают из города.

Позже на видео запечатлены радостные военные, который по всей видимости удалось оказаться на безопасном участке. Также на заднем плане видна бронетехника западного образца, уничтоженная российской артиллерией и авиацией.

ВС РФ взяли в котел Авдеевский гарнизон, который сейчас сосредоточился на территории коксохимического завода. При этом первая линия обороны предприятия уже прорвана, боевики отходят вглубь, оказываясь в котле.