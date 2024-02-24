В Сети появилось видео удара ВС РФ по пункту временного размещения боевиков ВСУ в селе Малиновка на Запорожском направлении.

Отмечается, что для этой цели была использована легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305», выпущенная с ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».

На записи можно увидеть, как высокоточная ракета прилетает в один из домов населенном пункте. По данным разведки, именно там размещались украинские боевики.

Сразу после удара раздается мощный взрыв, в небо моментально поднимается пламя. Когда дым рассеивается, становится видно, что ракета пробила кровлю здания и разорвалась уже внутри.

Напомним, «Изделие 305» неоднократно использовалось для ударов по противнику, скрывающемуся в зданиях и сооружения. Точность ракеты позволяет ей проникать в помещения даже через открытые форточки.