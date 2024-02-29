Специалисты из университета Англии Раскина в ходе своего исследования доказали, что среди женщин достаточно распространено такое синдром как психопатия. Ранее считалось, что на одного мужчину психопата встречалась лишь одна женщина, подверженная подобной психической патологии. Однако английские ученые считают, что эти показатели являются более значительными.

Психопатия представляет собой патологический синдром, проявляющийся жестокостью, отсутствием жалости, неумением сопереживать, склонность лгать, неумение раскаиваться.

Данная патология у мужчин проявляется в виде открытой агрессии и «взрывными» эмоциями. Но женщины способны мастерски массировать свои чувства, тем самым – манипулировать окружающими. Слабый пол реже открыто проявляют агрессию и антипатию в открытом виде. Они склонны устраивать интриги и провокации тайно. Кроме того, женщинам с психопатическим синдромом крайне редко свойственно проявление физического насилия. Однако они отлично владеют эмоциональным давлением.