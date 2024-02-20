Женщины и мужчины мыслят по-разному. Об этом давно твердят психологи. Однако ранее ученые не могли назвать точную причину, почему это так, ведь различий в строении мозга ранее зафиксировано не было. Однако исследователи из Стэнфордского медицинского университета смогли найти отличие между женским и мужским мозгом, используя модель глубокой нейросети.

Специалисты разработали модель ИИ, с помощью которой смогли определить разницу между мозговой активностью женщин и мужчин. Точность данного исследования составляет более 90%.

Различия были обнаружены в такой области головного мозга, как полосатое тело и лимбической системе. Именно эти части головного мозга отвечают за такие процессы, как восприятие, воспоминания, мечтания, планирование будущего, принятие решений, обоняние.

По словам специалистов, данное открытие в будущем может помочь в исследовании ряда заболеваний головного мозга, которые оказывают различное влияние на мужчин и женщин.