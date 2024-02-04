Журналисты издания 74.ru сделали подборку красавиц из Челябинска, участвовавших в конкурсах MISS MAXIM и «Мисс Россия» и сравнили их фото с конкурсов и соцсетей.

Одной из первых в списке красавиц Челябинска стоит Ксения Сычева. Девушка принимала участие в конкурсе MISS MAXIM целых три раза: в 2016, 2017 и 2022 годах. Несмотря на то, что победу она так не получила ни разу, красавица не отчаивается, так как все равно получила массу новых поклонников и подписчиков в соцсетях. Девушка в обычной жизни старается выглядеть, словно на подиуме, поэтому в ее профиле не нашлось ни единой фотографии с естественным лицом, без макияжа.

Модель и нутрициолог Юлия Зинченко смогла войти в десятку самых красивых участниц в конкурсе MISS MAXIM 2021. Девушка регулярно пополняет свои соцсети свежими снимками из разных стран – Китая, Бангкока, Филиппин. На всех фотографиях Юлия выглядит очень естественно, на ее лице практически не заметна декоративная косметика. По всей вероятности, красавица гордится своей яркой внешностью, которую даже не нужно выделять с помощью яркого макияжа.

В 2020 году титул «Миссис Россия Globe» получила Екатерина Цветкова. У красавицы четверо детей, но она с легкостью совмещает материнство с работой и даже благотворительностью. 37-летняя Екатерина не боится делиться фотографиями, где она без укладки и макияжа.