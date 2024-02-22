Двое неизвестных мужчины напали на случайного прохожего в Смоленске, жестоко избив его. Потерпевшим оказался участник специальной военной операции. Об этом сообщает старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Смоленской области Наталья Зуева.

«По данному факту по поручению руководителя регионального СУ А. Ю. Уханова незамедлительно была инициирована проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», – заявила Зуева.

По предварительным данным, в ночное время 19 февраля двое неизвестных мужчин напали без причины на бойца СВО, который шел по улице Шевченко, и начали бить ногами по голове. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали одного из нападавших. В настоящий момент полиция проводит следственные действия направленные на поиски второго нападавшего.