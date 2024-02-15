У стелы в Авдеевке, где фотографировался Зеленский, установлен российский флаг

«Военная хроника» опубликовала видеозапись с российским флагом в Авдеевке. Установлен он возле той самой стелы, рядом с которой еще месяц назад гордо фотографировался президент Украины Владимир Зеленский.

Он сделал селфи в ходе поездки в Авдеевку и неоднократно заявлял, что город будет удерживаться украинскими военными. Но сейчас ситуация резко изменилась и совсем не в пользу ВСУ.



В настоящий момент российские военные вышли к Авдеевской стеле и фактически разрезали город на две части. Также они изолировали друг от друга несколько опорных пунктов противника, не давая возможности оказывать сопротивление. Эксперты считают, что населенный пункт вскоре будет сдан. Это подтверждается выводом из Авдеевки одной из штурмовых бригад, а также бегством боевиков ВСУ, которые уходят небольшими группами, оставляя позиции.