Зеленский занизил потери украинской армии минимум в 8-10 раз, чем сделал хуже только себе, пишет телеграм-канал «Старше Эдды». Кроме того, президент Украины огорошил западных кураторов, в том числе и Соединенные Штаты.

По словам авторов, у США теперь могут возникнуть резонные вопросы к Зеленскому – как при столь мизерных потерях украинская армия ухитрилась пустить по ветру миллиарды долларов и евро, вытянуть практически всю технику и вооружение из натовских арсеналов.

В распоряжении Киева, по словам все того же Зеленского, была миллионная армия. Которая при озвученных потерях в 31 тысячу человек за два года должна была смести любого противника, даже ВС РФ. Но вместо этого она потеряла Артемовск и Авдеевку, другие города, а также полностью провалила контрнаступление.

Теперь, после озвученных Зеленским потерь, Запад может смело требовать от него отчета за потраченные миллиарды и говорить, что ВСУ еще и не воевали вовсе.