Известная российская певица Ольга Орлова поделилась со своими подписчиками в Телеграм-канале, что накануне медики поставили ей достаточно серьезный диагноз. Как рассказала знаменитость, ее начали беспокоить сильные боли в суставах рук, поэтому она обратилась в медклинику.

Орлова отметила, что врачи назначили ей обследование, в ходе которого был диагностирован остеохондроз позвоночника, системный остеопороз и остеоартрит, поражающий локтевые составы.

«Как вы с этим справляетесь? Понятно, что ничего страшного. Так живут очень много людей с этим. Главное правильно подобрать терапию, но просто такие два вопроса меня посетили», – написала знаменитость.

Ранее Ольга Орлова рассказывала о другой проблеме, появившейся после вторых родов. В минувшем году 46-летняя знаменитость родила дочь Анну. По словам артистки, после вторых родов на ее лице и шее выросли папилломы. Но она избавилась от этих новообразований, удалив их косметологическим путем.