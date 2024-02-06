У короля Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III было диагностировано онкологическое заболевание. Такую информацию сообщили на официальном сайте Букингемского дворца.

Отмечается, что король приступил к назначенному медиками регулярному лечению, поэтому ему придется отложить выполнение всех общественных обязанностей. Однако после прохождения терапии монарх вновь вернется к своей работе.

Стало известно, что онкология у Карла III была обнаружена в результате медицинского исследования после операции на простате.

«Во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты было отмечено то, что вызвало беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили рак», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Букингемского дворца, диагноз короля был обнародован с целью привлечения к проблеме здоровья в Соединенном Королевстве.