Житель Тюмени по имени Абиль реставрирует вещи, которые люди отправляют на «утилизацию», а затем продает их. В торговой точке тюменца представлен товар на любой вкус: от простого гаечного ключа до раритетного пленочного фотоаппарата.

По словам мужчины, идея подобного заработка появилась совершенно случайно. Он вышел на пенсию в 45 лет, проработав всю жизнь пожарным. Он долгое время не мог найти подработку, ведь пенсии на достойную жизнь ему не хватало. Но как-то раз встретил пожилого дедушку, предложившего купить у него за «недорого» вещи из гаража, которые потом можно перепродать. С этого и начался бизнес тюменца.

Изначально Абиль торговал самостоятельно, но со временем он взял себе помощников – таких же пенсионеров, которые не смогли найти себе подработку.

«Я стараюсь для людей. Каждого работника одеваю и кормлю. Даю продукты домой: хлеб, молоко, мясо. Горячее для сотрудников готовлю дома у себя. На это уходит около тысячи рублей», – рассказал мужчина.

Абиль также отметил, что сейчас о его торговой точке знают местные жители, которые приносят ему ненужные вещи. Он покупает их, по необходимости реставрирует, а затем перепродает за более высокую цену.