В украинских чатах обнаружился ролик, в котором раненый украинский солдат дозвонился до родных. Он рассказывает им о безвыходной ситуации, в которой оказался с другими сослуживцами в Авдеевке.

Солдат признался родным, что его и еще пятерых раненых хлопцев бросили в Авдеевке. У него сильные осколочные ранения, из-за которых он не в состоянии передвигаться. Перебиты ноги и осколки в спине, говорит со слезами боец. У других брошенных – аналогичные ранения. Солдат говорит, что за ними обещали прислать машину, но они не надеются на эвакуацию.

Женщина, с которой общается солдат, рыдает. Через слезы она спрашивает, как же их могли бросить, и признается, что не знает, чем помочь. «Трехсотых захистников бросили на милость победителей», пишет фронтовой репортер Александр Коц в своем тг-канале.