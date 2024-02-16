Российские бойцы тувинский 55-й бригады подразделения «Черные барсы» закрепили в центре Авдеевки российские знамена.

Тг-канал «Военкоры Русской весны» выложил сразу несколько кадров с установкой российских знамен в Авдеевке. На одном из роликов российские бойцы поднимают флаг над братской могилой советских воинов в центральном парке Авдеевки.

Бойцы заверили, что поднятый российский триколор уже не опускается. Установка флагов может означать, что северная группировка ВС РФ подошла к вражескому укрепрайону «Химик», который оборудован в квартале с многоэтажками.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Авдеевка имеет теперь не только символическое значение «неприступной фортицы», но также оперативную важность. После отхода из города ВСУ утратят контроль над территорией вокруг Донецка, что позволит русской армии строить «логистические коридоры» для снабжения большей части своих группировок на фронте.