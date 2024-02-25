Ведущая Тутта Ларсен назвала «шизофреником» своего коллегу Ивана Урганта, который демонстрирует невнятную политическую позицию.

Она отметила, что его «черные квадраты» в социальных сетях и гробовое молчание демонстрируют неуважение к российской публике, которая его очень любила и фактически сделала звездой.

При этом Ларсен все же надеется, что Ургант еще одумается и проявит себя в положительном смысле. У него еще есть шанс исправить свои ошибки – побывать в госпитале, пообщаться с ранеными военнослужащими ВС РФ, собрать средства на беспилотники или на другие необходимые армии системы.

Напомним, ранее в зоне СВО побывал Филипп Киркоров. Он привез гуманитарную помощь, а также организовал несколько концертов для военнослужащих. Также о намерении отправиться на Донбасс заявляла организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева.