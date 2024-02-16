Тульские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения вражеской пехоты под Соледаром и сняли атаку на видео, сообщило Минобороны РФ.

Разведывательная группа десантников вскрыла попытку ротации украинских военных в районе Соледара и получила приказ уничтожить пехотные подразделения ВСУ. Бойцы разделились на несколько групп, чтобы повысить эффективность ударов по противнику.

На кадрах записи видно, как FPV-беспилотник уничтожает основную часть личного состава ВСУ, а остальные боевики пускаются в бегство. По ним были нанесены дополнительные удары, все подразделение успешно уничтожено, отмечает военное ведомство.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Соледар, но российские военные пресекают любые попытки контрнаступления, не подпуская противника к городу.