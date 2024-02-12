Тульские десантники превратили БМД-2 в неуязвимую для дронов противника бронетехнику. Это позволило также отодвинуть линию обороны ВСУ на три километра, сообщил портал Ura.ru.

Военнослужащий с позывным «Турист» рассказал, что установка комплекса радиоэлектронной борьбы на БМД дала возможность защитить их от атак противника. Беспилотники, приближающиеся к боевой машине десанта, тут же теряют сигнал оператора и либо возвращаются к нему, либо просто падают.

Неспособность ВСУ нанести урон продвигающимся вперед десантникам на БМД вынудила их отходить назад. Всего за несколько дней их отодвинули на 3 километра и этот процесс продолжается.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении группы боевиков ВСУ костромским подразделением ВДВ РФ. Наши военные задействовали ПТРК «Корнет» для точного удара по противнику.