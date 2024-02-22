Телеканал НТВ пообщался с родственниками летчика-предателя Максима Кузьминова. Они не слишком расстроились из-за его убийства, сообщили журналисты.

Дядя пилота, угнавшего в прошлом году вертолет Ми-8 и сбежавшего на Украину, отметил, что Кузминов осознавал, на что идет, он хорошо знал, что такое предательство, но все же сделал этот шаг.

«Наверное, туда ему и дорога», — высказал свое мнение родственник.

Он также добавил, что своим предательством летчик осквернил память деда, который сделал все от него зависящее, чтобы внук сумел пробиться к успеху в авиации.

Напомним, тело Максима Кузьминова с множественными огнестрельными ранениями нашли в Испании. Полиция ведет расследование, уже найден автомобиль стрелявших в пилота, но он сгорел дотла и никаких следов обнаружить не удалось.