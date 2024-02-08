Производители легковых и коммерческих автомобилей в Российской Федерации сообщают о снижении спроса на свою продукции. В сложившейся ситуации производители вынуждены сокращать объемы выпускаемой продукции. Об этом информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса автосборочных предприятий, проведенного Волго-Вятским управлением Центрального банка России.

«Опрошенные в январе компании отметили некоторое снижение спроса на свою продукцию и объемов ее выпуска по сравнению с повышенными значениями, наблюдавшимися осенью. В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах», – сообщается в докладе.

Опрос был проведен среди автосборочных предприятий, расположенных в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях. В данных регионах функционируют крупнейшие в России автомобильные предприятия. Примечательно, что в сегменте легковых автомобилей спад производства одного крупного автомобильного концерна был отмечен из-за нехватки ряда компонентов.