Оперная певица Анна Нетребко построила карьеру в России, но с началом СВО она уехала и прервала все связи со страной. При этом она никогда не высказывала свою позицию, так как, по ее собственному выражению, пыталась усидеть «на двух и даже на трех стульях».

После того как ее начали отменять на Западе, Нетребко проявила настойчивость. Так, с ней снова работает Берлинская опера, а американская Метрополитен-опера должна выплатить певице 200 тысяч долларов за отмену выступления. Но вот зрители уже не с таким энтузиазмом воспринимают Нетребко.

Вполне вероятно, из-за этого она ударилась в ностальгию. Оперная певица вспомнила свое выступление в Санкт-Петербурге в 2020 году и заявила, что тогда буквально купалась в любви поклонников и зрителей, в их овациях.

Нетребко ожидала получить большое количество комментариев от россиян и поддержку, однако ничего подобного не дождалась. В России она тоже уже не нужна. Поклонники не смогли простить ей предательства и неопределенности по поводу СВО.