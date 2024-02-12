Украинские СМИ рассказали о 30-километровом «царь-поезде», созданном российскими военными на Донбассе. Это своеобразная передвижная линия обороны, которая состоит из 2100 вагонов.

Поезд занимает участок в 30 километров между Волновахой и Еленовкой. Собирать его начали еще в прошлом году. Изначально он прикрывал небольшую часть фронта, но сейчас рассматривается как полноценная отдельная оборонительная линия.

Прорвать ее довольно сложно, так как это огромная масса металла. Передвинуть либо подорвать ее практически невозможно. Поэтому ни один вид транспорта или боевой техники не в состоянии проехать сквозь столь мощный заслон.

Поезд вполне мог бы войти в книгу мировых рекордов как самый длинный в мире. Но его строили не для поездок. Он представляет собой дополнительную страховочную линию, обеспечивающую защиту контролируемых Россией территорий.