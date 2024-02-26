После «голой» вечеринки Филиппа Киркорова «отменили» на российском ТВ, но сейчас он триумфально возвращается. Певец появился сперва в «Маске», а затем и в шоу «Конфетка» на ТНТ.

Вместе с Николаем Басковым он оригинально сделал пародию на шансон, сорвав восторженные аплодисменты зрителей. Но чуть позже вновь попал под «отмену». Правда на этот раз не в России.

Выяснилось, что Австралия запретила въезд в страну и Баскову, и Киркорову за поддержку российской политики и СВО. При этом Басков не впервые сталкивается с такими санкциями и уже к ним привык, а вот для «поп-короля» это первый такой опыт.

Впрочем, оба певца не особо унывают и продолжают заниматься творчеством на родине. Можно предположить, что они еще не раз порадуют зрителей оригинальными выступлениями, не обращая внимания на ограничения других стран.