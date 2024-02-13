Трейлер нового фильма про супергероев Марвел за сутки собрал рекордное количество просмотров – 356 млн.

Задолго до премьеры «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом начал бить рекорды. Только за сутки первый трейлер новинки просмотрели 366 млн раз. Трейлер впервые показали во время Суперкубка по американскому футболу, а затем выложили в Сеть. С таким показателем трейлер «Дэдпула и Росомахи» стал абсолютным рекордсменом, оттеснив на вторую строчку прежнего фаворита – трейлер третьего «Человека Паука» с его суточным просмотром в 355,5 млн раз.

Ранее Дэдпул появился в двух самостоятельных картинах, снятых Fox. Этот факт он иронично высмеял в трейлере, «разрушив преграду». Из вселенной Людей Икс в новую картину переместился и Росомаха в исполнении Хью Джекманом, хотя лицо актера в трейлере не рассмотреть. В мировом прокате «Дэдпул и Росомаха» стартует 26 июля этого года.