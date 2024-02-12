В США финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) называется Супербоулом (Super Bowl) и давно стала настоящим праздником для миллионов американцев. При этом многие компании используют эфирное время в ходе финальной игры для демонстрации своих рекламных роликов, соревнуясь с конкурентами в креативности.
На Супербоуле 2024 года бренд чипсов Pringles продемонстрировал рекламный ролик, в котором главную роль мужчины с усами (логотип популярных чипсов) сыграл известный голливудский актер, звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт.
«Когда Pringles попросила меня присоединиться и воплотить в жизнь историю встречи с мистером Пи, я был польщен и сразу же начал отращивать свои поразительно похожие усы, чтобы войти в образ. Как только фанаты увидят рекламу, они сразу увидят мистера Пи», – заявил Пратт.
Популярный американский рэпер Канье Уэст решил подойти к рекламе своего бренда кроссовок креативно. Он не стал тратится на дорогостоящий ролик, вместо этого записав видеообращение на фронтальную камеру собственного смартфона.
«Весь бюджет мы потратили на эфирное время, ничего не потратив на саму рекламу. Но идея состоит в том, что я хочу, чтобы вы зашли на yeezy.com», – заявил Канье.