В США финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) называется Супербоулом (Super Bowl) и давно стала настоящим праздником для миллионов американцев. При этом многие компании используют эфирное время в ходе финальной игры для демонстрации своих рекламных роликов, соревнуясь с конкурентами в креативности.

На Супербоуле 2024 года бренд чипсов Pringles продемонстрировал рекламный ролик, в котором главную роль мужчины с усами (логотип популярных чипсов) сыграл известный голливудский актер, звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт.

«Когда Pringles попросила меня присоединиться и воплотить в жизнь историю встречи с мистером Пи, я был польщен и сразу же начал отращивать свои поразительно похожие усы, чтобы войти в образ. Как только фанаты увидят рекламу, они сразу увидят мистера Пи», – заявил Пратт.

Популярный американский рэпер Канье Уэст решил подойти к рекламе своего бренда кроссовок креативно. Он не стал тратится на дорогостоящий ролик, вместо этого записав видеообращение на фронтальную камеру собственного смартфона.