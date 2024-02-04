Известный голливудский актер попал в объективы папарацци во время свидания с россиянкой Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Фотографии пары были опубликованы изданием Just Jared.

61-летний Том Круз приземлился на вертолете в Лондоне 3 февраля. Вместе с ним была 36-летняя модель Эльсина Хайрова, бывший супруг которой – известный олигарх, занимающийся бриллиантами.

О романе Круза и Хайровой заговорили после вечеринки на Гросвенор-сквер в Лондоне, организованной для русской элиты. На мероприятие они явились вместе. Многие гости были шокированы появлением звезды мирового масштаба на этом мероприятии, поэтому к Тому неоднократно обращались за возможностью сделать совместное фото. Однако, как рассказал один из гостей мероприятия журналистам Daily Mail, Круз был неразлучен со своей спутницей, поэтому вежливо оказывался от фотосъемки. Диджею даже «пришлось сделать объявление на русском языке», что артист «не желает делать никаких фотографий».