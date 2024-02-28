44-летний Тимур Родригез в очередной раз улыбчиво позировал репортерам в обнимку с 33-летней Катей Кабак, звездой «Универа», «Клуба», «Мажора в Сочи». О том, что между ними возможен роман, пишет Стархит.

Родригез и Кабак уже дважды видели вместе, при этом парочка не скрывала теплых отношений и в обнимку позировала перед камерами. Вместе они посещали столичные премьеры «Прошлых жизней» и «Слова пацана». В обоих случаях Родригез и Кабак сначала попозировали, а затем прошли в зал и сели рядом. После этого поползли слухи о романе.

Родригез и Кабак ранее состояли в браке. У шоумена остались два сына после развода с Анной Девочкиной, с которой Родригез прожил 16 лет. Называть причины расставания он отказался. Фанаты по традиции разделились на два лагеря. Одни порадовались за звездную парочку, заявив, что те очень мило смотрятся вместе. Другие осудили шоумена за то, что он слишком уж быстро оклемался после расставания, о котором сообщил в сентябре 2023 года.