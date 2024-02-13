Британский таблоид Time рассказал, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский договорились не выносить на широкую публику давно длившийся конфликт. Они не хотели демонстрировать какие-то признаки недопонимания, чтобы не создавать нестабильность в обществе.

«Это могло привести к нестабильности, и мы все понимаем, что беспокойство в стране прямо сейчас послужит только интересам России», — цитирует автора публикации портал Ura.ru.

О конфликте Залужного и Зеленского говорили давно, но окончательно он всплыл наружу после интервью экс-главкома британским СМИ. Генерал заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик, из-за чего подвергся критике со стороны Офиса президента. В дальнейшем и представители ОП, и сам Зеленский были вынуждены признать правоту Залужного, хотя изначально не собирались говорить о провале операции.