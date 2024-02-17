Американское издание The Hill прокомментировало выход украинских войск из Авдеевки, о котором ранее объявил главком ВСУ Александр Сырский, и назвало минусы такого решения для Киева.

Со ссылкой на некого высокопоставленного военного ВС США журналисты пояснили, что сама по себе Авдеевка не представляет стратегической ценности для Украины. Однако ее сдача дает возможность российским подразделениям продолжать наступательную операцию и освобождать новые населенные пункты в ДНР.

Серьезные потери, которые понесли ВСУ в Авдеевке, падение боевого духа и проблемы с поставками снарядов и вооружения станут причиной возникновения серьезных сложностей в дальнейших оборонительных действиях, пишет американский портал.

Напомним, что одной из причин выхода из города украинский генерал Александр Тарнавский назвал снарядный голод и неспособность достойно отвечать на удары ВС РФ.