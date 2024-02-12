Тейлор Свифт не смогла сдержать эмоции после победы команды «Канзас-Сити Чифс» на Супербоуле-2024 и поцеловала своего возлюбленного, футболиста Трэвиса Келси, перед толпой болельщиков и прицелами фотокамер. Таким образом певица поздравила спортсмена с победой.

Команда «Канзас-Сити Чифс», игроком которой является Трэвис Келси, победила в финальном матче Национальной футбольной лиги американского футбола (NFL) – Супербоуле. «Канзас-Сити Чифс» становится обладателем главного трофея второй год подряд.

Матч между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» проводился в Неваде, Парадайсе. Он завершился со счетом 25-22 после овертайма.

Из-за романических отношений звезды американского футбола Трэвиса Келси и певицы Тейлор Свифт в нынешнем году болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl. После того, как певица начала активно посещать игры «Канзас-Сити», и без того высокие рейтинги NFL выросли в несколько раз.