Полуторатонная термобарическая бомба ОДАБ-1500 прилетела в воскресенье по базе ВСУ в населенном пункте Часов Яр. Этот мощный боеприпас разрушил военный объект противника, а также дал ему понять, что после победы в Авдеевке именно Часов Яр станет следующей целью ВС РФ.

База располагалась посреди жилой застройки, что является обычным делом для ВСУ. Они прикрывались мирным населением еще и Мариуполе и Лисичанске, продолжают делать это и сейчас, рассказали военкоры телеграм-канала “Изнанка”.

Объемно-детонирующая авиабомба способна уничтожать живую силу противника как в подобных укреплениях, так и в чистом поле. Аэрозоль, который распыляется перед взрывом, проникает в здания через любые щели, включая вентиляционные ходы, либо расползается над целью в виде облака, если речь идет об открытом пространстве.

Взрыв провоцирует мощную ударную волну и резко повышает температуру до 3 000 градусов. Помимо этого, создается большая область избыточного давления. Выжившие, испытавшие на себе его воздействие, получают серьезные повреждения внутренних органов.

ВКС РФ действовали подобным образом и в Авдеевке, поэтому можно говорить о начале наступательной операции и сражении за Часов Яр. Очередную крепость ВСУ, которая уже не так мощно укреплена, как предыдущая.