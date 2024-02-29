Терапевт Кевин О’Коннор после проведения медосмотра действующего президента Соединенных Штатов Америки сделал вывод, что Джо Байден в состоянии исполнять обязанности главы государства. Об этом следует из опубликованного терапевтом заключения о состоянии здоровья американского президента.

«Медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме», – указано в заключении терапевта.

Согласно результатам медицинского обследования, Джо Байден страдает обструктивным апноэ во сне, проявляющимся в прекращении легочной вентиляции. Данное заболевание может негативно повлиять на память человека и снизить его интеллектуальные способности. Также президент США страдает от артрита, гиперлипидемии и гастроэзофагеального рефлюкса, являющегося одной из разновидностью заболеваний желудочно-кишечного тракта.