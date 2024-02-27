Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили теракт в Запорожской области. Трое граждан Украины планировали использовать боевое отравляющее вещество. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ на своем официальном портале.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО “BZ”. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины», – следует из сообщения пресс-службы.

В отношении задержанных сотрудниками следственного управления ФСБ России было возбуждено уголовное дело по статьям 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и 205 «Террористический акт» Уголовного кодекса Российской Федерации.