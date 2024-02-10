Телеведущая и блогер Алена Водонаева не стала раскрывать свои впечатления от фильма «Мастер и Маргарита». Но она заявила, что актер Аугуст Диль из Германии является лучшим исполнителем роли Воланда.

Об Аугусте Диле с восхищением говорила и супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она отметила, что в актере есть та харизма, которая способна покорять женскую аудиторию. Также Брухунова назвала преимуществом непохожесть образа Диля на других исполнителей роли Воланда.

Напомним, Олег Басилашвили, снявшийся в сериале «Мастер и Маргарита» в 2005 году, заявил, что не собирается терять время на просмотр новой экранизации. Также актер, исполнивший роль Воланда, не захотел сравнивать себя с Аугустом Дилем. При этом он отметил, что фильм не имеет никакого отношения к роману Михаила Булгакова.