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Главной причиной успехов ВС РФ на фронте является превосходство в реактивной и ствольной артиллерии. Именно она дает возможность постоянно вытеснять боевиков ВСУ с позиций и постепенно смещать линию боевого соприкосновения к западу, сообщило издание Telegraph.

Автор публикации Дэвид Экс заявил, что для ВСУ и Запада настало время паники из-за русской артиллерии. Тысячи реактивных систем залпового огня и гаубиц размещены по всей линии фронта, причем они непрерывно наносят удары по противнику, не испытывая «снарядного голода», как ВСУ.

Экс добавил, что именно артиллерия помогла России освободить Авдеевку и именно благодаря ей украинские военные вынуждены постоянно отступать все дальше на Запад. У них имеются свои артиллерийские установки, но ВСУ экономят боеприпасы и не могут ничего противопоставить российской армии.