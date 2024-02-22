Боевики четырех бригад морской пехоты Украины уничтожены в боях за Крынки Херсонской области. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что в рядах 38-й,37-й, 36-й и 35-й бригад украинской морской пехоты было много военнослужащих, которых обучали в Великобритании и Италии. Их готовили по специализированным программам, поэтому они были хорошо обучены для ведения боевых действий в экстремальных условиях.

Именно поэтому их направили в Крынки – в населенный пункт, который должен был стать для украинской армии плацдармом для продвижение к Крыму. Но российские ВС этого не допустили. Они установили контроль над Крынками и выбили противника, причем ВСУ понесли огромные потери. Среди которых – и обученные на Западе морпехи