ВСУ потеряли нескольких своих военнослужащих после самоподрыва шведских гранатометов AT-4. Стокгольм отправил на Украину бракованное вооружение, которое становится причиной гибели боевиков, рассказал Советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что такие случаи наблюдались с разведывательных беспилотных аппаратах. Пытаясь выстрелить из гранатомета, украинский боец подрывался, так как оружие самопроизвольно детонировало прямо у него в руках, передает ТАСС.

Случалось это на разных участках линии соприкосновения. Спустя некоторое время на украинских позициях находили фрагменты шведских AT-4, разлетевшихся на части в результате взрыва.

Напомним, Запад часто поставляет на Украину списанное вооружение и технику, которые подлежат утилизации. Это дает возможность сэкономить средства и избавиться от ненужного хлама, очистив склады для новых видов оружия.