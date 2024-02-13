В феврале 2024 года специальную радиоволну «Волга», позволяющую добровольно сдаться в плен, использовали 66 украинских военнослужащих. При этом за одну неделю сложили оружие 36 человек, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах.

Он напомнил, что с 2023 года действуют специальные радиоволны 49.200, 149.200 и 449.200. Чтобы сдаться в плен, украинским боевикам достаточно выйти на одну из них с цифровой рации, вызвать «Волгу» и сообщить о желании сложить оружие.

Ранее пленный украинец Андрей Лазаркевич рассказал, что многие военнослужащие принимают такое решение, так как видят отношение командования ВСУ к солдатам. Тела погибших бойцов просто оставляют на поле боя, чтобы затем объявить пропавшими без вести.